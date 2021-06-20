新北市一名從事金融業的林姓男子趁酒醉偷揩油！2020年4月間，林男與同事前往新北某間海產店吃飯，但卻在離去時，趁機亂摟上同事女友的腰間，還強行喇舌又摸臀，經其男友察覺後報警，全案才曝光。新北地院日前審結，依妨害性自主罪判4月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，林男在金融業上班，2020年4月凌晨間，他與同事、客戶相約至新北某間海產店應酬，席間一名男同事帶上女友小紗（化名）出席，而散場時，該男同事在前方攙扶已有醉意的客戶，但林男卻趁隙勾搭上小紗。

小紗控訴，當時林男突然就摟住她的腰，趁她防備不及時強行對她舌吻，同時間又出手滑向她的臀部，她顧忌場合因此當下並未聲張，後經其男友發現狀態有異，詢問後才得知林男的惡性，不滿女友被侵犯，氣憤報警提告。

法院審理期間，林男承認該日有去海產店喝酒，但否認有對小紗做出性騷擾的行為，辯稱他沒有對小紗舌吻或摟腰，僅與小紗走在一起，但與同行者距離靠近，如果他有比較大的動作不可能沒人看見。

然而，法官參酌小紗以及其餘同行者的證詞，認定供詞一致，小紗的說詞是出於親身經歷的記憶描述，並非憑空虛構，判定林男犯罪屬實；法官認為，林男的行為欠缺尊重他人身體的自主權，已嚴重侵害小紗的身體隱私，造成其身心受創，酌情後依犯性騷擾防治法第25條第1項罪，判4月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

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