新北1名鄭姓男子在2012年犯下台灣首例以微波爐虐死貓事件，震驚全台；他因不滿室友養的虎斑貓太吵，又與對方有租金糾紛，氣憤之下將貓丟進微波爐啟動15分鐘，貓當場慘死；鄭男當時被關4個月後出獄，在去年又犯下性騷擾男大生事件，該案仍在審理，今年又被逮到在運動中心偷外套，此案被判拘役50日，可易科罰金。

警方調查發現鄭男在2012年間，犯下國內首例以微波爐虐貓致死的慘案，行徑震驚社會；當時他趁室友外出，將其飼養的虎斑貓硬生生塞進微波爐，並開啟火力15分鐘，讓貓當場死亡，之後她甚至拿棉被將貓屍體裹住，丟回室友床上，並砸毀房內各項物品，行為可說非常無情兇殘。

當年鄭男微波爐烹貓一案，檢方傳訊鄭姓貓飼主（左）與其陳姓室友（右）了解案情，飼主特地帶著凶器微波爐出庭，為死去的貓叫屈。（中時資料照）

當時該室友出面指控，鄭男是因為竊盜案即將入獄服刑3個月，才在報到當晚以變態手段虐貓，想藉此取得精神異常證明，而且他還曾跟心理醫師說「精神病院比坐牢好多了」，鄭男就被新北市消防局強制送往北市聯合醫院松德院區強制住院治療，檢方也依違反《動物保護法》偵辦，鄭男被判刑4月。

此外，鄭男去年9月間因涉嫌觸碰台大醫學院男大生大腿而遭控性騷擾，並依法被起訴，案件仍在審理中，今年初鄭男又再涉另起竊盜案，判決書指出，鄭男在今年1月7日因天氣冷，跑到運動中心游泳池內偷走1間要價1萬5千元的禦寒外套，事後被逮遭法官判刑拘役50日，得易科罰金。