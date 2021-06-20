香港大學的研究發現，德國BioNTech研發的BNT疫苗與大陸科興（Sinovac）疫苗的接種者，體內產生的抗體數值有「顯著」落差，BNT疫苗接種者的抗體數值顯著高於科興疫苗接種者，研究人員強調抗體數值多寡不等於保護效力程度，不過也建議接種科興疫苗的民眾應該追加第3劑疫苗。

香港《南華早報》報導，香港政府委託香港大學公共衛生學院進行一項研究，追蹤1000名輝瑞/BNT疫苗與科興疫苗接種者體內的抗體數值，研究目標並不在於比較2支疫苗孰優孰劣，而在於評估隨著時間推移，自然感染的發生機率，以及受到感染以及施打疫苗的人群免疫水準。

主導這項研究的香港大學公共衛生學院教授高林（Benjamin Cowling）表示，當中100名受試者的初步分析顯示，BNT疫苗的接種者體內抗體反應「明顯更高」，研究結果和BNT疫苗與科興疫苗的第3期臨床試驗結果得出的疫苗保護力一致，在大型第3期臨床試驗中，BNT疫苗的保護效力達95%，科興疫苗為50.7%。

事實上，民眾接種疫苗後體內產生的抗體數值並不直接反應疫苗的保護效力，不過高林指出，有愈來愈多證據顯示，抗體數值愈高通常和愈強的免疫力相符；接種者體內抗體數值愈高，通常抗體消逝的時間也會愈慢，代表疫苗提供保護的時間可能比較久，因此他認為接種科興疫苗的民眾可能需要追加第3劑疫苗，以拉長疫苗提供保護的時間。

不過他也指出，即便測不到抗體，有些人體內仍有強大的防禦力抵擋病毒攻擊，他舉2009年H1N1豬流感疫情為例，當時部份長者的身體就出現保護跡象，有可能是他們年輕時感染過類似的病毒。

這項研究成果和目前香港政府的入境管制政策相關，港府正在考慮進行抗體檢測，以縮短入境者的14天隔離期。其中一種方式是針對來自中度風險國家、但已經接種疫苗者，如果抵港時抗體檢測為陽性、病毒檢測為陰性，隔離期就可縮短至7天；另一種則是讓來自低風險地區、已經完整接種疫苗的商務客免隔離，專家建議這些商務客抵港時也應該進行抗體檢測。

高林說他支持依據抗體檢測讓完整接種疫苗、病毒檢測為陰性的旅客免隔離的作法，「因為這個群體的感染風險非常低。」不過他也擔心，實際執行時可能會遇到問題，因為科興疫苗接種者體內的抗體數值較低，有些人可能會測不到抗體。

這份研究成果將公布在學術期刊，不過高林說還需要進一步研究來確定追加第3劑疫苗的時間點及有效性。

自2月底以來，香港已經施打300萬劑疫苗，當中BNT疫苗佔170萬劑，科興疫苗佔130萬劑，2支疫苗都需要施打2劑。