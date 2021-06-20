臺大雲林分院長黃瑞仁提醒民眾，若有急性的、中重度疾病，近期身體狀況覺得不太舒服、怪怪的、有疑慮的話，可以跟醫療團隊醫師討論，適不適合在這種情況下施打疫苗。（資料照片／周麗蘭攝）

雲林縣85歲以上老人1萬8339人，已接種新冠肺炎疫苗者有1萬0923人，施打率是59.6％，第二波疫苗將在明天（21日）在全縣20鄉鎮20個快打站，1天內完成80歲到84歲長者疫苗施打，這個年齡層有2萬0829人，有施打意願者約6成5。

中央6月11日配送雲林縣2萬4000劑AZ疫苗，到19日施打2萬0770劑，剩餘3230劑，達成率是87％。

雲林縣第一類到第五類新冠肺炎疫苗接種完成率分別為，第一類醫事人員72.2％、第二類中央及地方防疫人員71.9％、第三類高風險接觸人員38.3％、第四類維持社會運作必要人員52.6％、第五類機構及社福照護系統與洗腎患者41.9％。

其中第五類機構及社福照護系統與洗腎患者，雲林縣有42家老人住宿型機構， 機構住民1913人，已施打1575人，有意願施打人數是1575人；機構的工作人員有1094人，已施打855人，有意願施打人數是940人。

第六類75歲以上長者雲林縣有6萬1545人，第一波先針對85歲以上長者通知施打疫苗，完成接種的有1萬0923人，完成率是59.6％。明天將輪到80歲至84歲長者施打，人數是2萬0829人，先前已施打的有1275人。

臺大雲林分院長黃瑞仁19日與縣長張麗善共同直播表示，因有接種疫苗之後過世的案例，造成全國高齡長者的疑慮，其中大部分是高齡長者以及慢性疾病患者，其中幾例有接受解剖判斷死因，多數都是有心血管疾病或是慢性病史，到目前為止還沒有跟疫苗直接相關的。

黃瑞仁說，根據國際上的文獻，大部分在接種疫苗之後過世的病人有三大疾病， 第一是缺血性的腦中風，第二是心肌梗塞，第三是靜脈栓塞相關的疾病，不過這些病因都必須要經過進一步的檢查，或必須做解剖才能夠判斷死因。

他表示，若有急性的、中重度疾病，近期身體狀況覺得不太舒服、怪怪的、有疑慮的話，可以跟醫療團隊醫師討論，適不適合在這種情況下施打疫苗。