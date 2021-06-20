總獎金230萬美元（約6400萬台幣）的LPGA邁爾精英賽，今天進行完第三回合，台灣好手程思嘉、李旻都繳出6字頭成績，不過美國選手奈莉·柯達（Nelly Korda）狀況更好，飆出了生涯單回合最佳的62桿，以總計低於標準桿20桿的196桿站上領先位置。

程思嘉這回合抓下了7隻博蒂，但也吞下3個柏忌，以68桿完成第三天18洞，總計205桿暫並列第21，落後領先者奈莉·柯達9桿；上周在美迪惠爾錦標賽獲得第2的另一位台灣女將李旻，邁爾精英賽第三回合抓下4隻博蒂、僅吞1個柏忌，69桿完成這回合，總桿數206並列第28。

眾女將奮力表現，但奈莉·柯達是其中發揮最好的一位，全場進帳11隻博蒂，其中第1到第3洞、13和14洞及第16到18洞都是連續捕鳥成功，「心理、推桿等等，許多方面加起來才能有這麼好的成績，所有一切水到渠成，我就是跟著這感覺好好發揮，這樣的好日子不是天天有，得好好珍惜。」

比賽因為下雨延遲過，也因為雨水讓果嶺的草變得更軟，奈莉·柯達說：「果嶺的草確實變軟許多，就可以更積極去進攻，就像我昨天第二回合講的，昨天果嶺的草打起來有點慢但有彈性，如果草變軟了，我就只要專心對準洞口出桿就行。」