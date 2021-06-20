只能說籃網與公鹿這場東區準決賽G7過程有夠慘烈，因為雙方打到延長賽才分勝負，籃網除了杜蘭特再次開啟「全力杜」模式打滿53分鐘，哈登也僅休息1秒，整整打了52分59秒，兩隊加起來總共5人上場時間超過50分鐘，也讓雙方板凳球員形同虛設。

籃網除了杜蘭特與哈登，布魯斯布朗也打了52分07秒，代表他僅休息了53秒，公鹿則以米德頓打了52分21秒最多，阿提托康波也打了50分08秒，兩隊總教練這種調度方式，擺明完全不信任各自替補球員，也讓雙方主力看來都累垮。

當然這個系列戰打得最辛苦的，還是G5與G7都打滿全場的杜蘭特，除了籃網早早就拉開領先差距，最後以125比86痛宰公鹿的G2，他「只」上場打了33分鐘，他在其它6場東區準決賽的上場時間都超過40分鐘，簡直快被操壞了。

籃網總教練納許也在今天這場G7，創造所有得分都由先發5人拿下，板凳得分掛零的誇張結果，籃網只有傑夫格林、沙梅特與克萊斯頓3名替補上場，3人加起來的上場時間還不滿20分鐘，納許這樣的調度模式也太詭異，也證明他當總教練的功力還差遠了。