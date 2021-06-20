台中市一名八旬老翁，一個月多月來，配合防疫宅在家，可能因疫情關係在家悶壞了，趁家人不注意時，獨自一人搭乘計程車，從西區中美街的住處到台中工業區找老同事敘舊，但過去任職的公司已經遷廠許久，就在著急心慌時，幸有熱心的民眾報案及警方積極的協助，才能平安回家，老翁豎起大拇指向人民保母按讚，家人也表示非常感激。

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員羅郁智及陳志一日前接獲轄區工廠報案稱有一名老人在廠區外徘徊，疑似迷路，需警方到場協助。

警方見該名老翁神情驚慌，立即上前安撫情緒，因老翁無法清楚表達，警方便以M-POLICE人臉辨識系統確認楊姓老翁，並聯繫其家人，老翁家人表示父親退休20餘年，可能因疫情關係在家太久，搭乘計程車出門。

老翁從西區中美街的住處搭車到台中工業區，一心想拜訪老同事，但他以往任職的公司早遷廠，老翁佇立工業區無所適從，幸好民眾協助報案，警方積極的協尋，讓老翁順利返家。

警方表示，疫情期間，民眾非必要應避免外出，家中若有長者，應多予關心，並可製作緊急聯絡資料卡或記有姓名、電話之愛心手鍊佩掛在家中長輩身上，若不慎走失時，警方可以立即聯繫到家屬。