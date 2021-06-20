出獄1年多的李姓男子，因不滿女友提出分手，去年10月打算將裸體、性愛影片公開，並將部份畫面截圖以LINE傳送給女友，恐嚇要附上住家附近照片，還要去女友家鬧，導致女友心生畏怖並提告，士林地檢署日前偵結，依恐嚇安全罪起訴。

李男因毒品案入監服刑，2018年間出獄後交付保護管束，去年10月底，不滿女友提出分手，威脅要將情正濃時拍攝的影片上傳，要脅女友回心轉意，還說要附上女友住家附近的照片，讓她身敗名裂。

李傳訊「還會附上手機號碼、你家住址，你就看我怎麼玩你，我會讓你跪著求我，這些影片如何很精采吧，晚一點我就把我們的影片上傳，讓你出名，躲起來沒有用我會把你逼出來，三不五時我會去你家問候你的，晚上我就表演給你看」等語。

女友向北市警局報案後，李辯稱，只是氣話，影片也有他，怎麼可能會上傳，只是想要嚇嚇女友，但女友提出LINE的對話內容，檢察官認為，已經涉犯恐嚇危害安全罪，並依法起訴，建請法院依累犯相關規定，加重其刑。

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