國內疫情嚴峻，全級學校取消實體畢業典禮，新北市有337所高中職暨國中小，其中近9成的學校改採線上畢業典禮，有學校教師拍攝音樂歌舞給畢業歌，也有學校用機器人直播代表學生領取畢業證書，讓畢業生即便沒有親臨校園，也能獲得滿滿的祝福和回憶。

教育局長張明文表示，疫情之下，新北市前陣子已發布「線上畢業典禮活動參考指引」提供各校辦理畢業典禮的建議，各校雖然改採線上畢業典禮，但仍遵守各項防疫措施、精簡現場工作人員，為了就是讓學生不留下遺憾，雖然辦理的人力和方式有限，但創意及祝福無限，期待畢業生帶著滿滿的祝福，帶著夢想並勇敢的邁向下個階段。

五華國小畢業班導師代表黃翊婷發揮創意，用多首流行歌曲串聯拍攝音樂歌舞送給畢業生，她表示雖然無法與學生面對面，但藉著歌聲與舞蹈也能傳達最有誠意的祝福曲；另外，生輔組長邱慧金也帶領畢業生進行「畢業謝師相聲」，學生在視訊鏡頭前，隔空與同學進行說、學、逗、唱的相聲劇中，逗得全校師生笑中帶淚，將畢業典禮的感動留在每個人的心中。

九份國小教師團隊更發揮創意，克服資訊技術問題，運用直播，讓機器人「凱比學伴」代表學生領取畢業證書；畢業生鄭佑安同學表示，雖然沒有辦法到校參加典禮，但是這次線上畢典是最特別的一次活動，與以往學長姊完全不同。

另外，萬里國中師長和來賓透過預錄影片的方式，舉行線上畢業典禮，教師張雅涵將學生在課本上的筆記、塗鴉、學習集點、考卷的紀錄畫面等畫面做成短片集輯，紀錄學生難忘的校園生活，家長會長也演唱「祝福你一路順風」傳遞出對畢業生的祝福，更用心背出許多學生的名字，不少師生也哽咽不捨地唱歌送別。