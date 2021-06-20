新北市林口警分局今（20）日警方配合公所分別於泰山福泰、中央市場及林口公有市場週邊強化宣導市場管制及分流措施。（林口警分局提供）

新北市林口警分局今（20）日警方配合公所分別於泰山福泰、中央市場及林口公有市場週邊強化宣導市場管制及分流措施。（林口警分局提供）

全國三級警戒延長至6月28日，新北市泰山區近日確診數皆維持在2例以下，林口區更是繳出連續7天「＋0」的好成績，林口警分局今（20）日警方配合公所分別於泰山福泰、中央市場及林口公有市場週邊強化宣導市場管制及分流措施，透過高頻巡邏針對民眾未戴口罩者取締告發並要求保持社交距離、群聚等情形強化勸導。

林口警分局表示，自5月28日進入第三級警戒至今已長達3周餘，因民眾配合政府防疫政策與警消醫護站在第一線守護人民，疫情雖有趨緩跡象，泰山區近日確診數皆維持在2例以下，林口區更是繳出連續7天「＋0」的好成績，正因全民共同努力防疫，才有目前的成績，為此仍需努力奮戰，千萬不可鬆懈，共渡疫情難關。

林口警分局長陳保安表示，為了守護民眾健康安全，員警義無反顧、汗流浹背的在烈日下執勤，呼籲民眾外出務必戴口罩，進入市（賣）場等人潮易聚集區域，應確實完成測量體溫、實名制與酒精消毒並確實保持安全社交距離、勿群聚等程序，勿讓病毒有任何破口可趁；另夏日期間也提醒員警及民眾注意補充水分，避免中暑，保護自己也保護家人。