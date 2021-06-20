有些人的性格特別單純，從表情和行為就能看出他的真實想法。星座運勢網站「毒Sir星座」分享，白羊座、天秤座、摩羯座、巨蟹座的女人個性最單純，不會做出玩心機、耍手段的事，遭受打擊也不太會想要報復，她們表裡如一，不會說一套、做一套，相處起來直來直往，不需對她提防。

▍1.白羊座

白羊女性格單純，愛恨分明，面對有興趣的人才會主動搭話，如果是她們看不順眼的人，說一個字都嫌多。當她們認定不喜歡一個人，就不太會改變想法，無論過多久都一樣。她們不會假裝，對一個人喜歡還是討厭，從態度就看得出來了。

▍2.天秤座

天秤女講求公平，不會佔人便宜，如果被請客，改天一定會回請，不會裝死不回應。對她付出多少，就能獲得多少回報，因為她們不喜歡虧欠他人的感覺，凡事都要算得清清楚楚，不會藉故耍賴。

▍3.摩羯座

摩羯女看起來很有距離感，甚至有點冷淡，其實她們心思細膩，只是不擅於表達情感，又很愛面子，常常會被誤以為是心機重的人，其實性格很單純。她們自尊心很強，不會輕易認輸，有時會因為這樣錯過好緣份。

▍4.巨蟹座

巨蟹女不太會對人吐露心事，怕說出來會破壞氣氛、傷害感情，她們很單純，受到委屈也不太想要反擊，只是把一切往肚裡吞。巨蟹女很愛面子，有時又很嘴硬，但是吵架的時候氣勢太弱，往往是被壓著打的那一方。