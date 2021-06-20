明新科大光電系學生葉宸瑜設計的「遠近合一車燈」，具商品化價值，已申請專利。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科大光電工程系教授殷尚彬指導學生葉宸瑜，參加教育部「全國技專校院學生實務專題製作競賽」，以「使用高功率LED之遠近合一車燈的開發」為題，設計「遠近合一節能車燈」，在全國上千件競賽作品中脫穎而出，榮獲「能源與環保群」第1名佳績。

殷尚彬指出，車燈市場現在以LED燈泡為主流，常見的燈具模組為遠近光燈泡各一組的結構，會有車燈模組體積過大的問題。

殷尚彬說，為讓同一組車燈同時具備遠光與近光光型效果，部分廠商是在橢圓投射式車燈架構中，使用電磁閥檔版設計，來控制遠近光型切換，缺點是電磁閥控制元件耗能，頻繁切換故障率也較高。

葉宸瑜的獲獎作品，就是針對上述缺點所做的改善設計，利用兩個「橢圓反射杯」結構，設計出同時具備遠光與近光功能的「遠近合一車燈」，不僅讓車燈模組體積變小，也節省3分之2耗能達到環保節能的設計，並符合遠光與近光法規要求，最終從上千件作品脫穎而出。

殷尚彬指出，遠近合一車燈作品設計完整，具商品化價值，已申請專利。20日畢業的葉宸瑜已錄取國立中山大學光電工程研究所，他感謝殷老師在專題過程給他引導及鼓勵，從參賽與實作的經驗，學會解決問題的方式是最大收獲。

明新科大校長劉國偉表示，教育部每年舉辦的「全國技專校院學生實務專題製作競賽」，今年因新冠肺炎影響，首次改採線上評審方式，葉宸瑜錄製作品的簡報影片，透過影片展示作品並獲獎，實質展現技職科大學生解決問題、動手實作的務實能力與優勢。

劉國偉並指出，日前教育部公布「109學年度技專校院評鑑」，明新科大評鑑結果「全數通過」，顯示課程以學生的專業與就業為主，光電系也因應產業趨勢，110學年起更名為「半導體與光電科技系」，培育更多業界需求的專業人才。