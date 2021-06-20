短短10年，大陸A股市值領先公司已換一番新氣象。10年前A股千億元（人民幣，下同）市值以上的公司有38家，10年後達到146家，且稍早千億元市值以上的公司幾乎全是金融、兩桶油（中石油、中石化）、煤炭、有色等傳統行業，10年後則由大消費、醫藥生物、新能源、電子、電腦等行業公司佔據半壁江山。

再看到10年前，千億市值以上的公司幾乎均為大陸央企、國企。10年後，千億市值以上的公司約有1／3為民營企業，整體變成民營企業崛起、新經濟行業占比上升、產業新舊更替明顯加快的真實寫照。

此外，根據《經濟觀察網》報導，截至今年6月17日收盤，10年前市值在千億元以上的38家公司中，有26家公司在這10年間實現增長，其中增幅前三的分別為貴州茅臺、五糧液、招商銀行，增幅分別約為15倍、8倍、4倍；但也有12家公司市值縮水，其中縮水最嚴重的3家分別為中國石油、江西銅業、兗州煤業，市值降幅分別為 53.39％、50.76％、46.94％，更有12家公司已經掉出千億元市值的榜單。

興業證券全球首席策略分析師、研究院副院長張憶東表示，大陸經濟進入「高品質發展、雙循環驅動」的新階段，強化科技戰略支撐，擴大高水準對外開放，新經濟增長動能漸漸顯現，當前大陸A股科創板、創業板與港股新經濟是「未來的核心資產」孵化器，新經濟公司已經占其絕對比例。