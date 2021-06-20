明新科大線上畢業典禮，事先錄好劉國偉校長為畢業生代表撥穗，典禮流程從致詞到頒獎影片，完整搬到線上直播。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科技大學配合防疫，今年首度停辦實體畢業典禮，20日畢業典禮改為線上舉行，校長劉國偉與全體師生及縣長楊文科等各界貴賓，線上隔空祝福，2860位畢業生從四面八方透過視訊連結，氛圍如同在現場觀禮，創造獨一無二又溫馨的畢業回憶。

明新科大線上畢業典禮採影片預錄與直播方式交插進行，由畢委會會長郭畇汎透過線上會議平台Teams主持，畢業生與師長們連線進場，10點開始線上典禮直播。

校長劉國偉以本屆大學畢業生從921出生、歷經SARS，畢業時遇上新冠疫情，這經歷絕無僅有，期勉畢業生把「危機變為轉機」，在疫情當下保持健康，勇於面對挑戰，不管創業、就業或進修，母校與近13萬校友都是堅強後盾。

縣長楊文科也透過影片送給畢業生們「青春三帖」，常懷感恩的心、鍛鍊意志力及勇敢追夢築夢踏實，希望畢業生能銘記在心，為自己創造美麗人生。

劉國偉頒發各獎項影片中，「畢業生傑出成就獎」的企管系詹安琪，自產「翔琪檸檬茶」獲新竹縣政府「新竹良品縣上好禮」；電子系郭冠麟、電機系張瓊倫，參加TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽都曾奪冠；運管系楊益豪帶領棒球校球參加各聯賽屢獲佳績，更曾獲大專聯賽「大會投手獎」。

頒獎影片中也出現彩蛋，郭冠麟與楊益豪高中母校二信高中林立校長、盤石高中顏瑞成教練，親自透過影片恭喜兩人學習成就與送上畢業祝福。

明新科大國際產學專班生今年第一屆有2百名畢業生，校方特別製作專屬畢業影片也同步播出，讓專班畢業生遠在國外的親友，也能遠距共同歡慶畢業。