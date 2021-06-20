新冠肺炎疫情肆虐，小S（徐熙娣）和老公許雅鈞、女兒為防疫旅館購買物資外，小S也響應好姊妹賈永婕的號召，捐贈一台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），但卻有網友酸小S捐太少，還有人留言「唾棄你姊姊」，對此，小S也都現身回應了。

小S日前響應賈永婕的號召，捐贈一台「救命神器」HFNC，小S也開心發文：「能盡一份力是我們的榮幸！謝謝永婕邀請我加入這麼有意義的活動，妳真的很棒！醫護人員加油，患者加油！」但卻有網友拿小S捐一台、鍾欣凌捐兩台來比較，小S一開始回應：「很多人都很棒」，接著有人就留言酸「和單子上的人比起來，鍾欣凌的錢沒有他們多，但是都可以捐兩台，好有愛心」，粉絲紛紛跳出來為小S抱不平，認為愛心無法這樣來比較，對此，小S則高EQ說：「想罵就罵，不用客氣。」

小S回應網友。（圖／取材自小S Instagram）

由於大S日前在IG限時動態直指：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，指自己的微博、IG被鎖，事後大S則澄清是她自己手殘不會用「但狠話是保留的！」而經紀人也解釋，是大S心急無法打疫苗，但仍有網友留言問小S「能請問你，大S為什麼要說蔡屠殺他們？我想知道她怎麼了」、「謝謝你 但是唾棄你姊姊」，對此，小S則現身回應：「你何不問她！」、「謝謝！但你根本不了解我姐，就說這麼重的話！我可憐你！」