國民黨主席江啟臣20日上午赴苗栗大千醫院致贈防疫物資給院方。（謝明俊攝）

國民黨主席江啟臣20日上午赴苗栗大醫院致贈防疫物資給院方，包括快篩試劑。（謝明俊攝）

國民黨主席江啟臣20日上午赴苗栗致贈防疫物資給3家醫院，並痛批執政黨防疫政策失能。（謝明俊攝）

國民黨主席江啟臣20日上午赴苗栗大千醫院致贈防疫物資給院方，並替醫護人員打氣。（謝明俊攝）

國民黨主席江啟臣痛批執政黨疫苗政策失能

國民黨主席江啟臣痛批執政政府的防疫政策失能

國民黨主席江啟臣20日代表國民黨親赴苗栗，捐助快篩試劑等防疫物資給苗栗為恭、苑裡李綜合等2所新冠收治醫院及苗栗大千醫院，江啟臣對立院民進黨立委封殺國民黨全部防疫提案，質疑執政立委及政府不把人民的人命當命，根本不是人！江啟臣並呼籲政府拿出良心來，趕快做好2代疫苗超前部署，不要再拿人民當白老鼠了！

江啟臣是在20日上午，以國民黨主席身分連趕3場，分別趕赴苗栗南邊的苑裡李綜合醫院、中部苗栗市大千醫院，以及北苗栗的頭份為恭醫院，贈送FFP2口罩、防護衣、護面罩及2730分快篩試劑等防疫物資，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠及縣議員楊明樺等人都陪同致贈。

江啟臣對媒體提問，18日國民黨立院黨團針對疫情的相關提案，全遭民進黨全體立委反對否決，他以國民黨主席身分表示，國民黨提案站在人民這一邊，不光是國民黨，還包括時代力量及其它的在野黨，這是大家的共識，不曉得執政的民進黨團及民進黨政府在想什麼？

江啟臣說，這當中所提的案子，包括希望8月分能夠採購3、4千萬劑的國際疫苗；國民黨認為3+11這個破口，該要好好調查；國民黨認為國產疫苗不要讓國民當白老鼠，好好經過3期試驗，然後再讓人民施打，和國際接軌，獲得國際認證，民進黨統統不贊成，不曉得民進黨要什麼?

江啟臣指出，執政黨擋掉的不是這些法案，是人民活命的機會，如果朝野一致，呼籲政府8月分爭取更多的國際疫苗，是不是可以少死一個國人的生命，現在變種疫苗DELDA重症的比例更高，我們的國產疫苗來得及嗎?3期試驗都還沒做，我們不是說國產疫苗不好，但不能拿人民的命當白老鼠。

江啟臣呼籲蔡總統，國際都有聽到台灣需要疫苗的聲音了，否則日本不會來124萬劑，美國更不會把原來的75萬劑調整成250萬劑，千萬不要把這個當成民進黨的大內宣，這是拿人民的命換來的，是短短幾個星期犧牲了5百多條人民換來的，這時候還要在立法院擋提案及主決議，民進黨立委還是不是人?

江啟臣並質疑政府的疫苗政策以及疫苗取得，他指出，到今天別人捐贈的遠高於我們自已購買的，這是很奇怪的，一個政府的疫苗政策，怎麼變成都是等人家送，或是靠民間來購買，那政府存在的意義和功能是什麼?尤其面對這麼大的疫情，絕對是中央政府要負責任，呼籲蔡政府負起責任，購買更多安全有效的國際認證疫苗，也讓國產疫苗有時間好好經過3期人體試驗，再來施打，不要讓人民當白老鼠。

江啟臣並呼籲政府，對於2代疫苗的超前部署，政府要趕快拿出辦法，立法院都編列好幾百億疫苗經費給政府，到現在都是別人送的疫苗，這些錢拿去那裡了？2代疫苗的部署在那裡？第1代疫苗落後了，第2代疫苗人家也在研發了，為何現在不做超前部署呢？不管是採購或是爭取代工機會，都要趕快做，政府就只會在那等，人民就只能拿生命跟你等，這是人民憤怒的地方。

江啟臣痛批，國際社會都聽到台灣需要疫苗的聲音，蔡政府還那麼麻木、這麼被動嗎?這個政府還能帶領國家嗎?所以請政府拿出良心來，不是人家捐了，就開始大內宣，這不是政府的功勞，這是政府該負的責任，這筆帳人民還沒跟政府算。