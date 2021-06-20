堪薩斯州威奇托市——台灣選手俞俊安在週六舉行的威奇托公開賽（Wichita Open）第三輪比賽中，以低於標準桿9桿的成績取得兩桿領先，為自己在光輝國際巡回賽上的首場職業勝利奠定基礎。

這是22歲的俞俊安以全卡球員身分參加的第二場比賽，此前他在首屆美巡賽大學排名中獲得第四名，從而獲得了光輝國際巡迴賽本賽季剩餘賽事的豁免權，該計劃於去年啓動，為精英大學高爾夫球員提供進入美巡賽的途徑。

作為前世界業餘第一人、亞利桑那州立大學的佼佼者，俞俊安有機會在週六打出高爾夫的神奇數字（59），但是他仍然很高興地打出了低於標準桿9桿的成績，這追平了克里斯特維尤鄉村俱樂部的球場紀錄，也追平了這場比賽32年歷史上的最低單輪桿數紀錄。

大陸選手白政愷打出64桿，以低於標準桿9桿的成績排名第27位，與打出66桿的同胞袁也淳並列。張新軍交出65桿，位於並列第38位。

俞俊安全天抓到9只小鳥，沒有吞下柏忌，本週总成績低於標準桿19桿，領先36洞領先者哈里·霍爾2桿。在上周的職業首秀中，他獲得了並列第20名。

「我今天開球開得很好，很多次把球打上果嶺，所以有了一些小鳥機會，而我抓住了這些機會，」，俞俊安說，「我沒有想過59桿。這個成績很接近，但是我沒有想過它。我只是想打好我的每一桿。試圖保持在當下。」

俞俊安以連續四隻小鳥開始了第三輪比賽，並在四桿洞的第九洞切入了另一隻小鳥。在接下來的六個洞中，俞俊安抓下四隻小鳥，在還剩三個洞的時候單輪成績已經來到了-9。在第16洞四桿洞和第17洞三桿洞，他兩次將15英尺的小鳥推進，在第18洞四桿洞，俞俊安成功保平標準桿，以61桿穩穩收尾。

「我知道我可以打出這樣的比賽，只是在本輪比賽中，我從來沒有想過能領先，」俞俊安說，他在最近的23個洞打出了低於標準桿13桿的成績。

「我只是試著專注於每一桿，不去想未來的事情。我現在的比賽，可以幫助我在這裡獲勝。從上周到本週，我感覺我的狀態一直很穩固。我對明天的比賽有很強的信心。」

俞俊安第一次向高爾夫世界宣佈他的存在，是在2015年的西部青少年賽上獲勝，這是美國最古老的全國青少年高爾夫比賽。該賽事過去的冠軍名單包括成就斐然的美巡賽球員科林·森川（2013年）、瑞奇·福勒（2005年）和吉姆·福瑞克（1987年）。

在亞利桑那州立大學的前三個賽季中，俞俊安每年春季都贏得一場比賽。2019年，俞俊安贏得了澳大利亞業餘大師錦標賽，戰勝的對手包括未來美巡賽冠軍馬修·沃爾夫在內。隨後，俞俊安以69.20桿的平均成績完成了2018-19賽季——在亞利桑那州立大學1987年以來的統計記錄中，僅次於五屆美巡賽冠軍喬恩·拉姆的青少年時期（2014-15）——並入選了全美明星隊第一隊。

俞俊安以2019年NCAA錦標賽的第三名結束了一個令人難以置信的賽季，他排在沃爾夫和史蒂芬·菲斯克之後。他還在2014年亞運會上為中國台北隊贏得了團體金牌，這支隊伍中還有潘政琮，他曾是美巡賽冠軍，現在是俞俊安親密的朋友。

Covid-19去年橫掃全球時，俞俊安選擇繼續留在亞利桑那州立大學讀第五年，通過新成立的美巡賽大學，追逐光輝國際巡回賽的參賽資格。

「這對我們來說是一個很好的機會，畢業後有機會直接在光輝國際巡回賽上打球，」俞俊安說，「Covid-19發生之後……我無處可打。我打算轉為職業球員，但只是不知道在哪裡打球。再呆一年，我有機會保持在前五名，並進入光輝國際巡迴賽。這對我來說絕對是一個好的經驗。這個項目對我走到這裡有很大的幫助。」

「（明天的）前幾個洞可能會很緊張。但是我想我要做的是堅持計劃，專注當下。這就是我真正希望我明天能夠做到的：專注在當下，不去想未來的事情，專注於當下，堅持計劃。」