1名公司上司日前將無線耳機放在辦公室就回家，沒想到她2天後進公司發現耳機上竟出現一層黃色耳垢，調閱監視器後發現兇手竟是公司2名新員工；對方原本不承認，事後看見監視器才坦承「僅試戴一下而已」，還一副無所謂地回嗆「有很嚴重嗎？」事後不斷在同事面罵主管小題大作，最後該上司忍無可忍，決定開除2人。

1名網友在Dcard上發文表示，他日前將無線耳機放在公司、忘記帶回家，2天後回到公司發現耳機出現一層黃色疑似耳垢的的物質，讓她驚恐且氣憤，調閱監視器後發現兇手為公司1對情侶新人員工，對方遭詢問時第一反應先拒絕，她之後出示證據，對方才坦言只是試戴一下而已。

該女上司將質問員工的完整對話PO出，網友都讚她相當霸氣，而2名員工的態度也讓大批網友氣憤。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，對方2人坦承作為時態度很不屑，僅說「想要買，不試戴看看怎麼知道好不好用要不要買」、「阿就只是試戴一下而已啊，有很嚴重嗎？」她強調員工的辦公室櫃子本來就不能隨意打開，並質疑對方的意圖，最後她以上司職權決定減少對方的上班時數，沒想到對方之後仍不斷向其他人抱怨她小題大作，最後她氣得將2人開除。

原PO氣憤表示，「原本我沒有那麼生氣，但他們的態度真的不行，這副耳機就算噴了酒精也不敢再戴了！我從來不罵人的，因為我罵的都不是人。」許多網友則留言說，「也太噁心那個耳屎」、「可以報警了吧，而且他們耳朵是都沒在洗喔」、「原po後續處理真的大快人心」、「告死他們，監視器畫面記得留下」。