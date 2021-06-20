涂善存受邀上《幕前幕後偷偷​看》暢聊。（POP Radio提供）

涂善存日前受邀上POP Radio節目《幕前幕後偷偷​看》暢聊，主持人toto事前邀請涂善存就讀世新大學的老師許安琪教授、從小帶大善存的阿姨、好友張軒睿與黃宏軒，以及一起拍戲的H3成員安俊朋、林嘉威、陳立安等人，爆料善存的故事或糗事。阿姨透露涂善存從小被家人取綽號叫小乖，因他小時候很調皮，家人覺得要叫小乖，叫著叫著就會乖了。陳立安也爆料涂善存拍攝《近距離愛上你》時經常跑廁所，且因為毛髮旺盛，一天至少要刮兩次鬍子，早上刮過的鬍子到下午又長出來。阿姨也表示涂善存從國中開始就留有小鬍子，從小兩撇小鬍子行走校園。

安俊朋透露拍攝期間，某日天氣很冷還下雨，因自己的戲服比較薄，拍攝空擋涂善存還偷偷提醒服裝老師幫安俊朋披上外套，不小心被安俊朋聽到，當下覺得好暖。節目後段也邀請善存的經紀人許維琪（Vicky）擔任神秘嘉賓一起受訪，Vicky除了爆料善存超怕蟑螂，還加碼分享故事，某年涂善存送她一個以他自己照片做成的人型抱枕當生日禮物，希望Vicky心情不好時可以用這個抱枕出氣，被大伙兒笑虧「誰會送這樣的禮物啦」！Vicky姐笑說這是獨一無二的禮物，自己會好好珍藏。更多節目內容於今晚6點《幕前幕後偷偷​看》播出。