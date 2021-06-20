原味直送野菜箱產品分為A、B、C等3種套餐，每項套餐價格均為400元，另也可選擇自己喜歡的野菜，滿400元即可出貨。（羅亦晽翻攝「原味直送～箱子裡的部落」網站）

宅經濟隨疫情發威，花蓮市公所建置數位平台「原味直送～箱子裡的部落」，將產自花蓮原住民部落的生鮮野菜裝箱，供民眾線上訂購，品嚐來自部落的好味道。

「原味直送-箱子裡的部落」平台是花蓮市公所向原住民族委員會爭取110年度公益彩券回饋金補助計畫建置，透過網路銷售平台及社群媒體經營，推展市內部落的產業鏈，吸引部落青年加入，讓流失的部落青年願意回歸部落。

「原味直送～箱子裡的部落」意即將最原始的味道直接外送，市長魏嘉賢指出，據花蓮農改場研究，原住民食用的野菜不但蘊藏豐富的營養元素，更能抵禦自然氣候。今年4月開辦農產栽種經營課程，邀請原住民族野菜學校校長吳雪月及老師周畢英書指導學員建立小農友善種植的觀念，共36戶小農報名參加，盼能重現並賦與嶄新的原住民野菜價值，並在部落串聯下，用野菜文化滾動出在地原住民的飲食文化。

達固部灣部落農民林金星號召族人以友善耕種，一同打造部落野菜園，隨著部落婦女及長者陸續加入，野菜園不但成為部落重要的原住民野菜培育基地，更成為鄰近文建站長者的開心菜園。

嘎尼按部落的夏愛華以友善耕種方式活化耕地，更以菜園即花園理念，點綴部落的風景也帶動部落共耕的農業文化；何昇璁則是在河床找了一塊地開墾，，悉心呵護每一樣作物，每天除蟲撿蝸牛，堅持不噴灑農藥，打造令人意想不到的菜園，「自然收成的農作物最健康也最安心」。

市公所表示，原味直送野菜箱訂購平台日前正式上線，產品分為A、B、C等3種套餐，每項套餐價格均為400元，另也可選擇自己喜歡的野菜，滿400元即可出貨。每周五結單，每周二出貨，收貨地點為花蓮市、新城鄉及吉安鄉，免運費。若收貨地址非免運區內則以宅急便低溫配送。詳情可上網https：／／mapolongkita.com／查詢。