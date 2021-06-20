李文達每逢上班時間皆不見蹤影也不簽到，但加班登記簿卻簽滿。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市清潔隊西定班長李文達遭踢爆多次蹺班、詐領加班費，上班時間不在崗位上，而是多次和妻子、女性友人外出，今天他本人親自對外回應，一切是私人恩怨，待上級裁處；環保局長賴煥紘表示，已請政風單位查處，並將該員調離現職。

《蘋果新聞網》接獲投訴，知情人士透露，李文達每逢上班時間皆不見蹤影，也不簽到，但加班費卻永遠不會漏掉，反而報好報滿，登記簿上能看到他滿滿的簽名字跡，不僅如此，只要有工作任務，都是透過電話要求內部人員安排，每周只會現身一次等誇張行徑，此外，3年前也曾有內部人員不滿李文達向上級投訴，但最終不了了之。

對此，環保局長賴煥紘說，上周接到媒體詢問，立即要求政風單位查處，目前已先將李文達調離現職，他進一步指出，三年前確實有人員投訴，當時請政風主任和區隊長調查發現，李工作分派有問題，在處理班務上與隊員有摩擦，當時全班都原諒李的行為，事情已落幕，至於這次檢舉，政風單位目前查辦中，倘查證屬實，將依法嚴辦。

據了解，李文達曾是前建設局長、現任市議員蘇仁和的司機，被外界認為是靠關係進入清潔隊，並升官當上班長，記者親自致電詢問，他澄清表示，自己在清潔隊服務20年，一開始是臨時人員補缺成為清潔隊員，工作期間被調派支援市府庶務股，擔任局處長的司機，再回到清潔隊。

至於遭爆翹班一事，李文達說，照片已經傳出，一切是私人恩怨，不便多做回應，等上級長官裁處，記者進一步提及，若詐領加班費屬實恐有法律問題，對此，他僅回應表示，謝謝關心。