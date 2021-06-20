接連而來的美中貿易戰與新冠肺炎疫情，顛覆了全球產業的經營與競爭型態，運用數位科技來解決問題、成為產業新機會。臺灣企業有高於全球的數位轉型意識，亦體認數位轉型是企業重新塑造競爭優勢，而在轉型中扮演極為重要的角色，即在於數位科技的運用。

由經濟部工業局委由數位經濟暨產業發展協會（DTA）舉行的「從斷鏈到鍛鏈、找到疫情關鍵力國際線上論壇」，於日前邀來國際大師及產官學代表參與，從不同角度提出轉型創新方式，協助產業進行數位轉型。

中華民國無任所大使、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然指出，產業競爭加劇與創新科技衝擊，中小企業多面臨接班斷層與創新變革間的兩難，儘管臺灣企業體認到數位轉型是企業重新塑造競爭優勢的關鍵，同時在轉型新的企業型態過程中，數位科技的運用扮演了要角，但政府仍需與民間齊心加速進行數位創新與技術等應用，以免失去市場競逐機會。

台經院副院長林欣吾表示，數位轉型不只是全球流潮，更是全新的機會，企業應掌握及應用資料創造新的價值。持續深化核心技術及延伸應用層面、針對製造生產流程進行數位化與智慧化、引導或吸引各種客戶體驗與使用產品或服務，就是製造業「數位轉型」三把箭。

他並以友達及健豪做為案例，友達面對全球化競爭挑戰，不做大規模生產，靈活調整產線，做到產品高度客製。這些藉著智慧製造所帶來的良率、品質及彈性製造，最後讓顧客埋單。而健豪透過掌握「多樣少量」的數位刷特性，已可做到印100張相同與印100張不同的名片花費同樣的成本。

數位經濟暨產業發展協會副理事詹婷怡則提出「產業數位轉型量表（TDX）」，讓企業透過量表、在數位轉型前盤點內部數位化能力及程度，以連結資源、引導實際轉型行動。由她所主持的工業局「數位轉型基盤建構先期推動計畫」計畫，已陸續完成針對企業需求的轉型量表、人才職能及標竿個案研究，期能透過望這些工具幫助企業創新價值，並經由需求端如製造業、服務業等各種產業，與供應端如機具製造者、資訊服務業者等，提供企業客戶服務的業者共同參與，讓供需之間可以有合作共創的機制，有助於產業的融合。

在政府資源部分，行政院科技會報副召集人吳政忠表示，科技會報辦公室自2020年起進一步跨部會推動「雲世代產業數位轉型」主軸計畫，在五年期程裡投入111億元，協助國內最具活力與韌性的中小微企業加速產業數位轉型。

工業局副局長陳佩利則指出，全球供應鏈在疫情衝擊達高峰之際、引起的斷鏈危機，翻轉過往各國以「低成本」為主的全球化市場，並朝「低風險」的短鏈體系轉向，而臺灣產業更須因勢利導，建立更短、更分散的供應鏈體系外，投入生技及醫材產業研發、防疫科技產業、加速發展數位與遠距應用，以掌握疫情影響下的產業商機。