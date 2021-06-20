日本政府已正式啟動提供海外疫苗作業。繼台灣後，另一批疫苗也在16日送往越南，接下來將擴及東南亞國協（ASEAN）等國。日本在亞洲傾注全力，預計將提供約3000萬劑AZ疫苗。

日本時事通信社報導，在中國企圖透過提供自製2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給發展中國家來強化影響力情況下，日本將和友好國家合作，在較晚起步的「疫苗外交」急起直追。

日本外務大臣茂木敏充15日在記者會上談到日本目前所能掌握疫苗時說，將針對疫情非常嚴重的國家，迅速直接地提供。

談到以東協等國為提供對象，茂木說，因為這些是實現「自由且開放的印度太平洋」極為重要的國家。

日本政府目前針對跟日本關係深的國家或地區，透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）與雙邊協助兩種方式提供疫苗。

日本政府重視與東協的關係，目前正持續協調在7月上旬後，陸續提供印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞疫苗。

日本提供友好國家或地區的疫苗，主要是在境內製造的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，而接受提供國家也都批准這支疫苗。

日本預計提供3000萬劑疫苗給這些國家或地區，在考量境內生產能量的同時，來檢討提供的國家。

本月9日舉行的日澳外長電話會談中，雙方確認在提供發展中國家疫苗進行合作。澳洲及法國會針對太平洋島國強化協助，日本則是在亞洲地區傾注全力。

日本政府相關人士說明，「這是在各地分攤任務」，日本將和自由主義國家攜手對抗中國。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1100620