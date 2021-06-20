台中太平區1名黃先生的60多歲母親，為洗腎患者，16日接種疫苗，18日疑洗腎時出現血栓現象送醫，黃控訴「已經在等死」，呼籲政府要明確說明什麼人不適合打疫苗，「不然還要發生多少這種事情？」 另北區邱厝里長高敏裕指出，他的好友、86歲父親15日至五權國中快打站施打AZ疫苗後傳出身體不適、19日過世，仍待衛生單位查證，並等待解剖以釐清死因。

黃先生PO文指，「他媽媽才60多歲，16日在中國醫藥大學東區分院全家醫院，施打AZ疫苗第1劑，起初只是些許副作用，頭暈、全身無力，直到2天後，媽媽前往醫院洗腎時，因血管堵住無法進行洗腎，於是院方先替她進行快篩，快篩完畢後回家等候通知在前往進行手術」。

黃先生續指，「疏通洗腎血管手術時發生昏迷，當下只是進行緊急插管手術保住一命，而血栓問題依舊存在，之後便又轉往中國醫藥大學急重症大樓B1進行了第二次手術，要打通腦部血管，術後便在該棟11樓加護病房進行觀察。因為在第2次疏通腦部血管手術，導致目前2／3腦部內出血甚至腐爛，需要打開頭蓋骨挖掉一部分，也不能全挖，全挖就沒有腦了。」。

台中市衛生局指出，太平區60歲女性，為中國附醫東區分院洗腎患者，有大腸癌、糖尿病、高血壓病史，另頸動脈狹窄曾做過血管繞道手術，洗腎時易出現廔管不通需回總院處理，16日接種疫苗後、18日洗腎前發現血管阻塞，後安排於中國附醫進行手術，術中出現昏迷等現象，院方緊急搶救處理，經2次手術後現於加護病房，住院持續觀察中。中國附醫指出，盡力醫治。

衛生局表示，將進一步與家屬連繫，是否與疫苗施打有關聯仍待釐清，以後續協助提出預防接種受害救濟申請，收集相關病歷資料，提送中央審議。