針對民進黨批評在野黨扭曲立院協商共識，並稱大多數提案都獲得朝野各黨團一致通過，對此，國民黨發言人江怡臻表示，民進黨立委針對許多重要議案投下反對票是鐵錚錚的事實，抹黑國民黨扭曲協商協議根本牛頭不對馬嘴，「民進黨不只用多數暴力壓垮民意，更阻擋在野黨保護人民的努力。」

江怡臻表示，不論是公開3＋11的會議資料或是國人最關心的疫苗問題，民進黨全用多數的優勢反對，「民進黨每次做出違背民意、罔顧人命、昧於良心的政策時，總會帶風向，做梗圖，用抹黑國民黨的方式來轉移大家的注意，這樣是不對的，希望民進黨能就事論事，敢做敢當，不要操弄人民的政治情緒來掩蓋自己黑箱硬幹、獨裁霸道事實。」

江怡臻指出，「成立3＋11的決策調查小組」與「3＋11決策會議紀錄公開」是兩個內容完全不同的議案，行政院有調查的責任，並不代表相關紀錄不需公開受立法院監督，只靠行政院的調查，真相永遠無法釐清，「行政院該調查就調查，這是行政權，立法院該公開就公開，這是立法監督權，二者本該制衡，民進黨卻利用國會席次的多數優勢，阻擋真相的公開，罔顧人民的安全。」

江怡臻表示，「如果3＋11的決策問心無愧，為何用多數否決在立法院公開紀錄的提案，民進黨害怕人民發現什麼違背良心的內幕嗎？」

此外，江怡臻指出，民進黨說要公開疫苗EUA審查基準，卻又反對申請EUA的審查過程應比照美國審查輝瑞BNT疫苗方式公開直播、讓全民專家檢視，「這樣的公開程序恐淪為政府單方面的說詞，人民對於國產疫苗仍無法完全放心。」

江怡臻表示，民進黨不願承認自己在立法院投下的反對票，反而還說在野黨破壞防疫團結，更指控國民黨刻意扭曲議事規則。議事內容清清楚楚，「民進黨應該為自己投下的反對票負責，不要再拿其他議案內容來移轉焦點。幫政府護航並不是立法委員的工作，團結防疫也不是用來合理化錯誤決策的說詞。」