根據大陸央視報導引述《中國美好生活大調查》數據顯示，2021年排在大陸消費意願榜單前3名的是旅遊、保健養生和教育培訓，凸顯受疫情影響，民眾憋壞太想出去玩耍，這也是在經3年下滑後，旅遊消費意願第一次上揚。另從不同城市類型來看，一線城市和二線城市的人旅遊意願更強烈，高出三線城市2％以上。

除了要出門旅遊，大陸今年還很願意消費保健養生產品。經歷疫情之後，人們深刻感受到，平時最容易忽視健康的重要性。這也給保健市場帶來了一個消費高峰。《大調查》發現有超過半數的人，為健康願意加強健身運動，有4成左右的人為了健康，願意定期體檢、購買綠色食品以及合理飲食與規律生活。

另值得注意的是，2021年的第3個消費熱點是教育培訓，《大調查》發現大陸如今已在學習的賽道上不斷衝刺，而且衝勁不分年齡。統計2020年有27.48％的大陸人在為教育培訓買單，另據《大調查》資料聯盟成員天眼查資料顯示，這一年前10個月，教育培訓行業淨增企業數量年增率上漲22.5％。僅在上半年，就有超百億元人民幣融資湧入教育領域。