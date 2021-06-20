民進黨18日在立法院以62票優勢，封殺了公開關於「3+11」決策的會議紀錄，對此，資深媒體人蔡詩萍直言，這62票，坐實了民進黨愛玩多數暴力，也證明了綠委范雲的自毀長城。

蔡詩萍今（20日）在臉書表示，立院攻防，多數壓少數，天經地義，只是，過去民進黨一貫批判執政的國民黨動輒「多數暴力」，看來，如今民進黨亦不遑多讓了。這樣也好，選民對「多數暴力」，以後，就不致於刻板印象了，藍綠都很公平，有機會「多數」，豈能不「暴力一下」。多數壓過少數，在國會裡攻防，形式上，沒什麼好說的，但實質上，「道理上」卻絕對有可以說嘴之處，否則，國會政治豈不是全是「數拳頭（舉手部隊）」，而沒有「說道理（講是非）」的空間了！

對於民進黨這招，蔡詩萍指出，首先是暴露了自己的心虛，使得「疫情嚴峻」可能是拖垮民進黨執政的最後一根稻草，這疑慮完全被證實。其次，蔡直言，范雲這位民進黨不分區立委，已經完全喪失其知識份子立場，淪為政客的一環，看來以後只能「繼續民進黨了」，而不會再有社會上，「獨立論述」的餘地了！

蔡詩萍認為，民進黨身為執政黨，要堵住這破口的質疑，沒有人說「自我防禦」不對，但民進黨的困境在，先是否認有會議紀錄，等到外界揭露有會議紀錄後，民進黨乾脆以絕對多數的暴力，根本壓制在野黨的提案調查，這是赤裸裸的多數暴力，這是赤裸裸的權力蠻橫，怎樣，「老子我就是這樣你怎樣」。

蔡無奈感嘆，「我們小老百姓，的確不能怎樣，但我們會記得，記得你民進黨口口聲聲勤政愛民，口口聲聲謙卑謙卑」，蔡指出，最後是人民想要知道為何疫情突然大爆發，瞬間染疫人數破萬，死亡人數破五百，到底發生了什麼事時，民進黨卻「蠻橫的」乾脆關起國會調查的大門！難道，是要逼人民去衝撞體制嗎？

民進黨以62票壓制真相，蔡提及，其中有無黨籍的加入，但他最關切的是，由於全員到齊，這其中，顯然也有范雲的一票。過去范雲對黨內男性的性醜聞案不作聲，他還能體諒范的難處，「但唯獨她這一票，我徹徹底底感覺失望！范雲可以避嫌，不投這一票的！她不投，案子也會被封殺，但她不投至少表示她坦蕩蕩，然而，她投下她的一票了」！

蔡詩萍痛批，這一票，代表的，是范雲從大學教授到不分區立委的「變臉成功」；這一票，意味著，范雲這位昔日挑戰體制的野百合學運世代，已經徹底華麗轉身，晉身「統治階層」的一環；這一票，也告別了，大家對昔日之范雲的公共知識分子的寄望，而徹底變身為，壓制民主包括「人民有知的權利」的打手！

對於民進黨這62票，蔡認為，讓人民體悟到，「多數暴力」不分昔日之藍，今日之綠，而是台灣民主政治的必須覺醒，人民的覺醒；這62票，讓台灣察覺到，民進黨政府已經不遺餘力的，不擇手段的，在捍衛被疫情嚴峻化沖擊的政權，但台灣人民有那麼笨嗎？民進黨欲蓋彌彰的大動作，不會更加讓人民質疑，「你到底在怕什麼呢」？

蔡詩萍呼籲民進黨，真相，只要坦誠面對，並沒有那麼可怕！朝野攻防，越辯越明！但畏懼人民，畏懼人民知道真相因而根本壓制人民知的權利，古往今來，都證明了，「最終你會被民怨給踐踏，給淹沒掉的」。