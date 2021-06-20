美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗今日抵台，不少擔心AZ疫苗副作用的民眾，都期待莫德納疫苗到來能改打，台南市長黃偉哲說，這是台灣疫苗接種序列的及時雨，但他也呼籲，疫苗施打對象仍需遵照中央公布接種順序，且莫德納疫苗預估最快也要幾天後才會撥配到地方，他呼籲，「該施打疫苗的，請趕快去施打」。

黃偉哲表示，美國急送台灣250萬劑莫德納疫苗，不僅見證美國、日本跟台灣的友好關係，這批疫苗更是台灣疫苗接種序列的及時雨，希望莫德納疫苗到達後，能趕快接續，封緘之後，就能接續日本AZ疫苗的施打完畢。

黃偉哲強調，250萬劑莫德納疫苗抵台，讓台灣疫苗施打計畫能夠順利進行，但他也呼籲台灣長者、符合施打資格的民眾，都能夠趕快打施打，疫苗是不等人的，疫苗的列車會一直開過、一直開過，台南市希望力拼接種率。

黃偉哲說，台南市疫苗能夠順利施打，要感謝美國、日本等友邦的支持，更感謝謝長廷大使、蕭美琴大使，由於他們在駐在國的地方力爭，為台灣的民眾健康而努力，非常感人，最後他也感謝台灣中央流行疫情指揮中心全體人員的努力。