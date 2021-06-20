本土劇女神吳婉君外型甜美卻擁有火辣身材，加上精湛演技和可愛個性，讓她受到不少粉絲喜愛，近日因為疫情關係，所以無法出門遊玩，她也曬出去年在海邊的美照，好身材讓網友都看傻。

吳婉君在社群寫下：「去年的今天，我在萬里。今年，我陪你們一起待在家裡。」只見她穿上白色比基尼，在沙灘上做出跳躍的姿勢，完美身材曲線全被看光，纖細長腿和平坦小腹一覽無遺。

吳婉君曬火辣舊照。(圖／翻攝自臉書)

另外，更吸睛的是，她趴在沙灘上，渾圓美胸呼之欲出，火辣指數破表，讓人全看傻，留言直呼「女神降臨」、「海天一色、超美的、妳也好美」、「一早就辣得受不了」。

外型甜美的吳婉君，雖然身材嬌小，但比例卻相當好，還擁有火辣身材，她因為在台劇飾演惡女角色爆紅，精湛演技受到肯定，還吸引不少廠商找上門，代言、業配、活動等，讓她身價一個月就突破百萬大關。

最近因為疫情升溫，她也非常注重防疫，就算在自家頂樓運動，旁邊沒有別人，她也是緊戴著口罩，之前戴口罩跳繩，讓她忍不住直呼「戴口罩跳繩真的是要我的命，明天先換別的運動好了。」