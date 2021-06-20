今天是羽球世界球后戴資穎的生日，她的球拍贊助商VICTOR勝利體育特地選在今天，推出精裝版，內含羽球界首款球員卡，呈現小戴歷年傲人成就，全球限量發售2900組，屆時小戴也會帶著這個武器陪她挑戰東京奧運。

「世界球后」戴資穎的首支簽名拍今年初推出首發限量版就引發熱烈迴響，這次再推出專屬球拍，簽名拍外觀設計融入戴資穎的形象及精神，中管印有小戴左手腕刺青「相信自己」， 概念取自戴資穎父親的生肖蛇，加上父親親筆題字，讓小戴在場上能帶著家人的力量，征戰世界。

除了簽名戰拍外，VICTOR也為戴資穎推出羽球界首創的限量球員卡，球員卡每包4張，分別記錄戴資穎的世界球后紀錄、招牌球技、單打31連勝及生涯單打400勝等紀錄，球迷更有機會獲得隨機入袋的限量戴資穎簽名球員卡，簽名卡分為印刷簽名版與親筆簽名版，極具收藏價值。

目前戴資穎都在高雄國家運動訓練中心閉關苦練，並等待國際羽總正式公告取得東京奧運參賽資格的選手名單，奧運羽球男單、女單、男雙、女雙、混雙5個項目一個會員國最多只有兩組參賽，小戴目前在女單的資格積分是第2名，因此可望順利生涯第三度前進奧運。

戴資穎簽名拍限量精裝版內含戴資穎首支簽名拍、專屬「相信自己」保溫瓶及羽球界首款球員卡套組。（VICTOR提供）