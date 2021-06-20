台灣派駐香港的台北經濟文化辦事處的人員，驚傳自今（20）日上午起將全數撤回台灣，辦事處只留下當地僱員，陸委會將被迫調整服務模式。

陸委會20日上午發布新聞稿表示，香港政府自2018年7月起，屢次對台香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致台灣派駐人員無法續留及赴任。自今年6月21日起，調整香港辦事處業務辦理方式。陸委會主委邱太三將於6月21日舉行記者會，進一步對外說明相關情形。

陸委會指出，台港本於互惠互利原則互設辦事處，自台灣駐香港辦事處成立以來，始終堅持為民服務；且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。

對於我駐港人員被迫撤離的原因，民進黨副秘書長林飛帆20日上午在臉書表示，中共和港府持續逼迫台灣派駐在香港的人員簽署「一中承諾書」承認「一個中國」，作為外派簽證續簽的政治前提，我方當然不會接受。

林飛帆指出，這段時間，政府為了讓駐港辦事處能持續服務香港人以及在港台灣人，面對這樣不合理打壓，一直採取克制、努力溝通、交涉，希望留有餘地，讓台港關係、兩岸關係不被中共單方面破壞。但堅守崗位到最後一刻，最終還是必須做出撤回人員的決定。