國民黨團在立法院審查「紓困4.0」預算過程中，提案要求釐清「3＋11」決策過程，再度遭民進黨以席次優勢封殺。對此，宅神朱學恒在臉書發文指出，民進黨始終不願公開真相，只肯跟人民「打認知作戰」，並指出近來民進黨所做的6件事，狠酸民進黨根本就不是防疫優先，而是「掩蓋真相優先」！

朱學恒在臉書中指出，民進黨近來多次無視防疫優先，扭曲國會各黨協商共識，最後得出來的結論竟是以下6點，讓宅神不得不一一吐糟。

首先是「疫苗全數交貨完成後，向立法院提出報告。」朱學恒酸，現在的問題就是民進黨的疫苗亂買，結果政府卻說要等所有疫苗交貨完成才給個說法？這樣的理由能讓民眾接受嗎？民進黨有病嗎？

「盤整目前國產疫苗研發情型，詳細對外說明。」宅神指出，目前研發疫苗的高端等公司都是私人企業，到底為什麼要政府來幫忙開法說會？民進黨這個說法的邏輯根本就錯亂。有病嗎？

「公開疫苗EUA審查基準。」難道審查基準可以不公開？朱學恒忍不住吐糟，之前BNT的緊急授權明明就過了，到底是誰說又撤回了？這才是人民真正想要知道的吧！民進黨有病嗎？

「成立3+11決策調查小組。」宅神直言，民眾要求的是行政院應該要交出會議名單以及紀錄，誰叫你成立甚麼調查小組？這個答案根本就文不對題。民進黨有病嗎？

「疫苗緊急授權專家會議公布結果後2週內會議記錄去識別化公開。」朱學恒表示，美國的所有審查會議都可以直播，就台灣政府要搞去識別化？痛批民進黨政府開個會議都見不得人嗎？有病嗎？

「公開不在優先類別上的特權施打名單。」宅神直言，現在民眾最想知道的，就是為何丁怡銘可以比家裡100歲的老奶奶還要早打公費疫苗？民眾真正知道的是徇私亂編名單的到底是誰！有病嗎？