45歲舒淇近日參加陸綜《五十公里桃花塢》，直爽的個性吸粉無數，她4年前與馮德倫從相識20年的好朋友昇華為夫妻，19日播出的最新一集中，她笑曝之所以20多年都沒跟馮德倫在一起，竟是因為「看不上他」。「舒淇調侃馮德倫不夠帥」這組關鍵字立刻登上微博熱搜，閱讀及討論量迅速破億，網友紛紛大讚女神可愛。

舒淇表示：「現在人家問我，為什麼你跟你老公20幾年前沒有在一起？我就說我看不上他！」接著補充對方就會再問「你老公這麼帥，怎麼可能看不上他呢？」舒淇便霸氣回「我合作的都是劉德華、金城武那些，輪得到他嗎？」讓另一位嘉賓辣目洋子笑翻，舒淇出道26年，不只劉德華、金城武，還有梁朝偉、鄭伊健、謝霆鋒、張震、吳彥祖、彭于晏、王力宏等，幾乎可以說是把中港台一線男星一網打盡，是名副其實的「男神收割機」，事後舒淇自己想想後，又少女心大爆發，激動喊「真的太帥了」，網友也忍不住為馮德倫叫屈「姊姊，妳老公也是男神呀」。

舒淇和馮德倫1998年因拍攝電影《美少年之戀》相識，2016年突然宣布當時已交往了4年，決定結為終身伴侶，不過夫妻倆不僅沒有舉辦婚禮，禮服也相當隨性，只穿上H＆M送贈的簡約禮服，戴上於當地隨意挑選的頭紗，配上1雙平底鞋，連婚紗照都是在歐洲拍攝《俠盜聯盟》時順便拍下的，婚後2人也相當低調，只有在重要節日時會互相慶祝，鮮少在社交網站上放閃。