籃網第7戰最後延長賽輸給公鹿，能打到這個地步很不簡單了，特別是籃網幾乎全仗著杜蘭特(Kevin Durant)撐住攻擊火力。杜蘭特砍下驚人的48分，包括正規賽追平的24呎轉身後仰跳投。那球投進讓雙方戰成109比109平手，杜蘭特表示那球他是想投三分球，「但是我的大笨腳踩到線了，我明白我就差這麼一點點就可以用那一擊把他們淘汰了。」

ONE OF THE ALL-TIME GREATS AT WORK. pic.twitter.com/FoaZPuAhNw — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) June 20 2021

杜蘭特在第5戰砍下49分，帶領球隊獲勝聽牌，可惜被公鹿連贏兩場翻盤。第7戰正規賽的那一擊，他確實是向外跨步投籃，也沒人懷疑他有這個實力解決掉公鹿，只要他的腳跟後退1吋，或是鞋子尺碼小一點，結果就完全不同了。

48分是NBA史上第7戰的最高得分，打破1988年威金斯(Dominique Wilkins)保持的47分紀錄。此外杜蘭特在第5戰打出季後賽史上首次45-15-10數據，證明他在季後賽的主宰力，在勇士隊那兩座總冠軍賽MVP是他應得的。不過杜蘭特沒心情享受這些紀錄，他只表示：「那又如何，誰在乎那些東西。」

厄文(Kyrie Irving)例行賽曾經對球迷承諾要打進總冠軍賽，既然是他受傷也沒辦法，以兩隊如此微小的差距，如果厄文在應該是能打敗公鹿的。厄文也說過他自信是最佳的關鍵殺手，但是後來發現杜蘭特可能還在他之上。在厄文受傷之後，賭盤對於籃網奪冠的看好度就大幅下滑，取而代之的即是公鹿，他們東區決賽的對手將是老鷹和七六人的勝方。