彰化縣新冠疫情嚴峻，近日好不容易迎來連4天「嘉玲」零確診，20日傳出南彰化某里長發高燒主動就醫採檢確診，詳情有待彰化縣政府於下午3點線上直播疫情說明記者會上說明。

據悉，新增確診的里長年約70歲，近日忙於調查里內長者施打疫苗意願並造冊，19日出現發高燒症狀，自行就醫後由醫院人員安排篩檢，下午得知確診，目前里長妻子也篩檢陽性，其90多歲母親與近日曾接觸的家人共20多人昨晚緊急安排至醫院採檢，PCR核酸檢測均為陰性，均被匡列隔離14天。至於里長的感染源？仍需由衛生局疫調釐清。

由於彰化縣已好不容易連4天無新增確診，如今傳出有新增本土確診案例，彰化縣政府也發出通知將於下午3點舉行防疫說明線上直播記者會，線上說明會只中斷了19日一天就恢復，讓不少縣民心情複雜。

而19日晚間一度傳出南彰化鄉鎮有民眾不戴口罩上醫院胡鬧，最後竟採檢確診，該醫院也出面澄清是假消息。院方指出，經過一年多來的防疫規定，加上彰化縣一直規定進出醫院須強制戴上口罩，多數民眾皆十分配合。

院方強調，若民眾就醫發現測量體溫過高，醫護人員會直接安排前往隔離室等候篩檢，不會讓確診者進入急診室或院內，而且若有篩檢民眾不願意配合，甚至造成醫護人員困擾，第一時間就會通報警方協助，一切應屬誤傳。

根據了解，彰化縣589名村里長中，除少數曾施打疫苗，多數尚未被列入優先順序中；目前彰化縣累計已有4位里長、1位鄉民代表染疫，其中，1名65歲二林鎮里長9日出院後、13日猝逝。