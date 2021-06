美國總統拜登愛犬「冠軍」(Champ)過世,蔡英文總統今天在拜登的推文中留言哀悼,不過此舉卻讓網友群情激憤,在PTT和臉書痛批「台灣人不如美國狗」、「500條人命不如一隻狗」。

拜登有兩隻愛犬,在社交媒體上都擁有龐大的粉絲群體,拜登今年1月總統就職典禮後,就帶著他的兩隻德國牧羊犬「冠軍」(Champ)和「少校」(Major)入住白宮。

去世的「冠軍」是2008年拜登當選副總統後,從賓州一個飼養員那裏得到的,當時還是幼犬。根據美國媒體的報導,這是他的妻子吉爾(Jill)答應給他的選後寵物,「冠軍」的名字則是拜登的孫輩們選的。

對拜登來說,這隻愛犬意義深長。拜登曾在2008年大選競選演講中,回憶起小時候父親曾經對他說:「無論什麼時候你被打倒了,冠軍,站起來!」

拜登在台北時間昨天深夜發推文表示,我們的家人今天失去摯愛的同伴「冠軍」(Champ)「我會想念他」。蔡英文則在今天清早留言「同為動物的愛好者,為您失去所愛感到難過」。

國內近期因疫情延燒,已有500多人死於新冠肺炎,相較於蔡英文在確診和死亡人數攀升到高點後才向國人致歉,蔡英文在拜登失去愛犬後,第一時間就在推文留言表示「Im so sorry for your loss」,讓不少網友的PTT鄉民大為不滿,痛批「台灣死這麼多人你是什麼時候道歉的?」、「台灣500人的命真的不如一隻美國狗」。