男子田山盛國不滿中天新聞台換照失敗，認為通傳會NCC已淪為綠色執政黨打手，去電NCC委員任職的學校辦公室恐嚇並對NCC旗幟噴漆抗議遭起訴。台北地院審理時，田認罪並稱「不想像太陽花案一樣浪費司法資源」，法官依恐嚇公眾、毀損罪各判刑2月、罰金2000元。可上訴。

檢方指控，田男去年11月19日上午打電話到某NCC委員任職的辦公室，對接電話的林姓職員說「將採取行動，叫其他同事快跑」，之後扯下NCC旗幟，噴漆抗議，高喊「NCC是綠色恐怖」，遭檢察官依侮辱公署、恐嚇及毀損等罪起訴。

北院開庭時，田男稱攻占行政院的人都沒事，他扯NCC旗幟噴漆，情節沒有太陽花嚴重卻有事；NCC將52台私相授受，證明他的行為有阻卻違法事由。之後田認罪，表示不想像太陽花案曠日廢時，也浪費司法資源，希望以簡易判決處刑。

法官審酌田僅因不滿NCC及其委員作出對中天新聞台不予換照之處分，認已淪為綠色執政黨打手，盛怒下犯罪，行為不當，但田認罪，表達後悔，對無辜遭牽連者深感抱歉，依恐嚇公眾罪判刑2月、得易科罰金，另毀損罪判罰金2000元。

至於檢方起訴的毀損公物、侮辱公署罪，法官認為，NCC旗幟不算是公務員職務上掌管之物品，且田是因不滿NCC駁回中天新聞台換照，為憲法言論自由保障範圍，不構成侮辱公署罪，只涉犯毀損罪。