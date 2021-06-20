新竹縣衛生局提供四個準則，提供有疑慮的民眾檢視自己或孩子，網路使用是否已達成癮。（新竹縣政府提供／ 羅浚濱新竹傳真）

全國疫情第3級警戒延長28日，學生只能做線上學習，宅在家使用3C產品也變長，不少家長擔憂子女網路成癮及視力受損，詢問新竹縣政府，衛生局提供四個準則，提供有疑慮的民眾檢視自己或孩子，網路使用是否已達成癮。

縣長楊文科表示，受疫情影響，學生「停課不停學」改採遠距教學，也帶來一些副作用，如過度使用網路或沉迷網路遊戲，很容易造成健康問題，新竹縣社區心理衛生中心提供相關資源，協助有網路沉癮問題的民眾。

馬大元診所院長馬大元指出，人們被網路吸引有不同原因，青少年男生最多的是「網路遊戲成癮」，尤其以「手機遊戲成癮」占大宗，青少女則以「網路關係成癮」居多，花費過多的時間與精神在網路社交訊息上。

衛生局提供四個準則，來判斷網路使用是否已達成癮，一「無法停下」，覺得花費太多時間與精神在網路，但又不自主地拿起手機。二「耐受性」，越來越無法滿足，要花更多時間等。三「戒斷症狀」，如果主動或被動停止使用時，會焦慮、煩躁等負面情緒。四「負面效應」，對身心出現不好影響，如近視加劇、肩頸痠痛，甚至放棄其他活動。

衛生局指根據衛福部資料，全國中小學及大學生抽樣調查結果顯示，全國有2.8％學生呈現高網路遊戲沉迷傾向，其中男性5.7％較女性高出0.7％，男女差距並不是很大。

若依學級區分，大學1.8％、高中2.7％、國中3.2％、國小3.1％，明顯看出國中小學一沈迷網路遊戲偏高，建議家長應多與孩子相處，如經自我修正還是無法調整，最好就醫尋求協助。