還記得女星方岑嗎？她在單元劇《我們這一班》飾演季老師打開知名度，直到接下本土劇《台灣龍捲風》壞女人「葉美琪」一角創演藝事業巔峰，但長期拍戲過勞弄壞身體，被醫診斷得了帕金森氏症，2012年果斷淡出螢光幕。9年過去了，現年53歲的方岑病情穩定，轉行做水療師。

方岑最令觀眾印象深刻的角色就是《台灣龍捲風》「葉美琪」，有網友把她在劇中口頭禪「甘安捏」剪輯成一支影片，短短65秒就講了77次，由於太洗腦了，當時在網路掀起廣大討論度，不過方岑已離開演藝圈9年，原來長年拍戲累出病，40幾歲時罹患帕金森氏症，臉不自主抽搐、手會抖且指甲斷裂，考量健康問題，她離開演藝圈接受藥物治療，再透過調整作息和水療，目前病況穩定。

根據《TVBS新聞網》報導，方岑今年3月受訪表示，10幾年前發現得帕金森氏症，內心感到驚訝又疑惑，服用螯合劑藥物3個多月，搭配超音波氣泡的物理治療病情獲得控制，再透過水療和調整作息，10幾年來都沒有影響生活太多，只需要每年定期回診。

卸下女明星的光環後，方岑現在轉行當水療師，還會定期舉辦講座，順利展開事業第二春，非常滿意現在的生活，也感謝粉絲沒有把她忘了。

方岑最近一次公開露面是去年12月替自家研發的防疫產品宣傳，交往6年的醫師男友整形外科院長吳榮也現身力挺，方岑表示自己是不婚主義者，只稱對方是未婚夫，吳榮則笑稱自己是「不婚夫」。