政府阻擋多時的快篩劑終於同意放行，但價格高昂，東華大學教授施正鋒今天對此表示「無比的困惑」，質疑別的國家可以免費配送國民，為什麼禁止百姓購買使用？讓多少人冤枉而死？現在，終於又說可以開放家用，「問題來了，為何價格比國外高那麼多？」

施正鋒今天在臉書表示，去年，政府強制組成所謂的口罩「國家隊」，理由是擔心數量不夠、百姓搶購，大家只好乖乖地去排隊購買，搞得草木皆兵、人心惶惶，彷彿進入緊急動員。

他說，令人納悶的是，我們明明有能力生產快篩劑，甚至於可以外銷，而人家可以免費配送國民，為什麼禁止百姓購買使用？理由相當鴕鳥，說是怕偽陽太多、浪費醫療資源。

然而，他痛批，噤若寒蟬的結果，卻是讓隱性帶原者趴趴走，自欺欺人，多少人冤枉而死？現在，終於又說可以開放家用，問題來了，為何價格比國外高那麼多？更令人百思不解的是，這時候怎麼又不談國家隊了？

施正鋒質疑，人民應該也很想問這個政府，為何疫苗是「國產」、而不是「國家隊」？究竟政策決定「國家隊」、「不能內銷」、或是「國產」的標準何在？