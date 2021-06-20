20日下午1點時，南化水庫蓄水已經滿到溢流口。

南化水庫集水區持續下雨，今日集水區累計降雨量達68.7毫米，中午12點時水位已經來到179.74公尺，離滿水位180公尺只剩不到30公分，南區水資源局已暫停越域引水，下午在自然降雨逕流挹注下，1點滿庫溢流。

山區連日來降雨，截至中午12點止，南化水庫蓄水率98.58％，水位179.74公尺，蓄水量8969萬噸，蓄水率從5月30日的7.97％，21天驟增至近滿庫，下午1點水位上升至179.97公尺，原本預估下午2點溢流，1點左右已經開始溢流。

除了南化水庫集水區持續降雨，曾文水庫集水區近日亦有陣雨，昨日累積降雨量約43毫米，今日至中午也有57.8毫米，蓄水率從昨日23.32％升至今日中午已有26.07％，蓄水量達1億3286萬噸，增加水量有1405萬噸。

由於台南市每日民生用水約94萬噸，南化水庫即將滿庫溢流讓民眾憂心水資源浪費，自來水公司表示，因為自來水管路設計問題，南化水庫主要供應台南市溪南地區用水，近日來都已提供最大供給量。

水利署南區水資源局表示，水利署正興建曾文、南化水庫聯通管，預計2024年完工，屆時每天最多可從南化水庫輸送80萬原水至曾文水庫東口，再經由烏山嶺隧道排放至烏山頭水庫儲放。