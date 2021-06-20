疫苗接種20日出現爭議，20日上午不少港口從業人員持轉傳簡訊，湧入巨蛋、鳳山體育場接種站遭拒。高雄市衛生局表示，今日到場人員並非輪船公司造冊人員，疑為輪船公司傳遞訊息誤解。台灣港務公司則說，港務公司已幫港區第一線業者與員工造冊，之後應能順利施打。

工作人員檢視巨蛋、鳳山體育場疫苗接種站外港口從業人員的手機簡訊，內容寫「【新冠疫苗接種通知】請您攜帶員工證及健保卡，於6月20日上午10時至12時，前往鳳山體育館完成新冠疫苗接種，高雄市政府衛生局關心您」，並非衛生局直接通知，而是民眾自行轉傳。

衛生局表示，港埠輪船人員名單係由輪船公會針對所屬輪船公司人員造冊，提交航港局核定，轉疾管署交由衛生局逐一通知安排接種。今日到場人員並非核定名單內人員，疑為輪船公司傳遞訊息誤解。

衛生局針對核定名單會分批以簡訊通知，無在名冊內、無接到簡訊者，不在本日施打對象，另日安排施打日期。

台灣港務公司表示，今到場的民眾是高雄港區裡從事裝卸、倉儲、港勤業務如拖船之類的員工，港務公司已幫港區第一線業者與員工造冊，送到航港區、再送到疾管署確認，有造冊的人應該都能順利施打疫苗。