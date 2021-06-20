嚴峻疫情中傳來好消息，亞洲大學創意設計學院本月接連奪下國際設計大獎，其中，室內設計學系林宇翔創作的「川岳藝術」，以及他與同學梁允睿合作作品「陸貳花藝」，分別奪下2021巴黎DNA設計獎裝修類、販售類首獎。

林宇翔目前就讀亞大室內設計系四年級，他說，「川岳藝術」是大三設計課程時創作的作品，當時，教師劉師源要求大家將世界潮流納入創意創新中，便將參訪日本建築時的見聞融入不同意境，利用枯山水的意象轉化材料與空間型態，以混凝土、白沙及原木重塑日式園林景緻。

透過不同的空間與材料運用，讓原本寧靜的日式園林風格，穿插了另一番較乖張的藝術姿態，藉以產生對比的衝突感，增加觀賞者對空間的記憶與鮮明度，奪下DNA設計獎裝修類首獎。

梁允睿則說，「陸貳花藝」是他與林宇翔大三修習設計課時，一同承接的校外設計案，兩人利用課餘時間設計出實體花店的商業空間，其特色就是利用柔和櫃體弧面、如畫布般的素淨空白構面，藉以呈現出花卉色彩的豐富，充分詮釋花店品牌。

梁允睿強調，「陸貳花藝」可說是將學校學得的知識「現學現賣」、學以致用，奪下販售類首獎。指導老師劉師源指出，兩名學生透過室內設計課程的訓練，隨時察覺國際文化、趨勢，並迅速轉換為設計靈感及創作來源，成果值得肯定。

此外，亞大視傳系參加2021紐約藝術指導協會ADC設計獎，獲1銅4優異獎，該系另有4件作品近日剛入選2021日本富山國際設獎。亞大校長蔡進發說，學校鼓勵學生參加國際賽事，能宏觀全球視野，培育國際設計入才。