台南山上花園水道博物館的「細菌試驗室」。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南山上花園水道博物館擁有一座「細菌試驗室」，曾被參觀遊客誤認是散播傳染病菌場所，讓館方哭笑不得，強調當初該試驗室設置，是為了檢測水中細菌數量，把關飲用水質。

新冠肺炎肆虐全球，美國總統拜登日前也下令要求情報部門找出疫情源頭，目前對於病毒的來源眾說紛紜，不論是否如外界揣測是從實驗室外洩或由帶原動物傳給人類，對於散布各國祕密進行研究的實驗室卻引起大眾熱議，無獨有偶，山上水道博物館「細菌試驗室」也引發遊客關注。

文化局指出，水道博物館於三級警戒封園期間，爬梳園區資料文獻，推出線上博物館獲得廣大回響，迄已陸續介紹園區B館快濾筒室的「西式雙層偶柱式桁架」、「重錘式窗戶」（平衡錘窗）、「太子樓」、A館快濾池室的「隱藏版圖譜解碼地板」、水道「建築美」等建築軟硬體設施及豐富自然生機的動植物生態內容，民眾不出門也能知道「水道事」。

館方表示，水道博物館前身是將乾淨自來水提供台南市民飲用，飲水中的生菌數，關係到飲水是否適合生飲，此試驗室設置即是為了隨時檢測水中細菌數量。因此，B館展示間規畫有「細菌試驗室」，檢測生菌數，《臺灣水道誌》記錄當時依照不同取樣狀態、檢測變因觀察水質的細菌數量狀態，讓水道系統發揮最大功效，為水質做好品質把關。

園區為了介紹這段背景，設置「細菌試驗室」看板說明，但開園以來，部分遊客看到看板標題就直覺反應，去年新冠肺炎爆發後，實驗室病毒說，引起關注，甚至還有遊客詢問這裡是不是日本人製造病菌的地方，也讓工作人員哭笑不得，館方也為此加強宣導，將安排下一期線上博物館說清楚，提醒大家誤把馮京當馬良！