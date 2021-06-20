德鴻營造公司為強化資源回收個體戶自我防護，避免成為防疫破口，捐贈252盒醫療用口罩、252雙防穿刺手套、252個防疫面罩，將由新竹縣環保局將防護配備送到府，縣長楊文科感謝在疫情期間，不斷有企業、善心人士持續站出來，將溫暖送到社會上每個角落，

楊文科說，新竹縣目前造冊登記的資源回收個體業者共有252位，平時多仰賴撿拾資源回收物變賣維持生計，德鴻營造公司提供防疫用品有如急時雨，環保局將協助配送至資收個體戶手上，做好防疫保護工作。

住新豐鄉的資收個體戶莊姓婦人，數年前丈夫過世後，獨力撫養罹患小兒麻痺的女兒，一肩扛起生活起居照護，她參加資收戶關懷計畫，不用再將回收物載運到偏遠的回收場，有較彈性時間照顧女兒，收到善心企業所贈送的防護配備，讓她倍感溫馨。

環保局表示，為確保第一線資收個體戶的安全，及肯定他們對資源回收工作的貢獻，環保局以高於市價優惠的補助價格，收購個體戶撿拾的資源回收物。

如玻璃容器1公斤價格從原先0.5元提高到7元，鍵盤每個從1元提高到30元，塑膠容器每公斤從3.5元提高到12元，各項回收補貼協助第一線資收個體戶度過這段艱難時間。