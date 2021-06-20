47歲賴姓男子今（20日）凌晨3時許，前往48歲武姓按摩女子位於新北市新莊的工作室，賴嫌拿出假鈔遭識破，直接拿出預藏的水果刀行搶。（翻攝）

47歲賴姓男子今（20日）凌晨3時許，前往48歲武姓按摩女子位於新北市新莊的工作室，賴嫌拿出假鈔遭識破，直接拿出預藏的水果刀行搶。（翻攝）

47歲賴姓男子今（20日）凌晨3時許，前往48歲武姓按摩女子位於新北市新莊的工作室，賴嫌拿出假鈔遭識破，直接拿出預藏的水果刀行搶。（翻攝）

47歲賴姓男子今（20日）凌晨3時許，前往48歲武姓按摩女子位於新北市新莊的工作室，賴嫌拿出假鈔遭識破，直接拿出預藏的水果刀行搶，但武女身上身無分文，賴嫌搶走3支手機後逃逸，警方獲報循線逮捕賴嫌，訊後依強盜等罪嫌送辦。

據悉，武女為大陸籍多年前嫁來台灣，她為多賺取生活費，在網路中刊登按摩資訊。賴嫌在網路中看到相關資訊後主動致電武女，相約今（20日）凌晨3時許交易。

賴嫌獨自前往武女位於新北市新莊的工作室，他拿出假鈔3000元交給武女，當場遭識破，賴嫌一怒之下拿出預藏的水果刀強盜，但武女苦苦哀求稱身無分文，賴嫌強盜3支手機後逃逸。

新莊警分局獲報調閱監視器追緝，發現賴嫌騎乘機車逃逸，擔心警方查緝還變換偷來的機車車牌，警方不到8小時循線將他逮捕歸案。他坦承，因缺錢吸毒，才會想打劫按摩女。

警方從他身上查獲假鈔等相關證物，訊後依竊盜、強盜等罪嫌移送地檢署偵辦，另外，武女在網路中刊登相關訊息，也被依違反《傳染病防治法》函請衛生局裁罰。

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