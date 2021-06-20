AZ疫苗15日開放75歲以上長者施打後，至今全台已傳出多人猝死情形發生，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅稱，自己查詢疾管署的疫苗死亡案例統計，赫然發現數字竟逐日減少，讓他不禁為那些逝去的長者傷心，台灣竟然是用這種方式來應對。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，這個狀況她上禮拜也有發現，並怒批現在「精簡資料、資料下架、沒有紀錄」已成為衛福部隻手遮天三大招。

王明鉅今（20日）天一早在臉書發文，表示自己對這次高齡者施打疫苗後的死亡不良事件感到害怕與驚嚇，更誇張的是，查詢疾管署的疫苗死亡案例統計，竟然逐日減少，從15日疫苗死亡統計有3頁，到16日剩2頁、18日僅剩1頁，王明鉅痛心直言，難道全台灣人民都不必知道真相了嗎？

對此，游淑慧也隨即在臉書也發文指出，「沒錯，這個狀況我在上個禮拜也發現」，現在「精簡資料、資料下架、沒有紀錄」這三招已成為衛福部隻手遮天三大招；游更披露，自己前天公布的「疫苗打到哪裡去了」的統計表格，是衛福部公布不到24小時卻突然撤掉，然後再也不見蹤影。

圖片摘自游淑慧臉書。（圖片摘自游淑慧臉書）

游淑慧痛批，公開了都要偷下架，不公開的資料有多少？已訂購的疫苗到那裡？買疫苗的錢花到那裡？到貨的疫苗打到哪裡？這三個問題難道又是國家機密越不敢公開，就越多上下其手的空間。游表示，珍貴的疫苗會招來各種黨政人士的「關心和協調」，衛福部公布的疫苗施打統計，目前只公布總施打量，沒有對象的統計，她籲，其中第二類「中央及地方政府防疫人員」的施打數高達110000人，衛福部是時候公布坐在冷氣房裡面的官員們打了多少才是。