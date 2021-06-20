新北市三峽區中正路一處民宅近日頻傳惡臭味，由於該住宅平日有飼養犬隻，但鄰居一直未聽見犬吠聲，擔心住戶陳屍在屋內，報警處理。未料，警消破門卻驚見屋內有10隻發黑腐爛的犬隻屍體，動保處評斷犬隻應為餓死，目前已依違反動物保護法罪嫌，將蒲姓飼主移送法辦。

動保處表示，19日接獲通報指出該住宅飄出濃厚屍臭味，且超過1個月未見過住戶出入，經警消、里長破門，發現現場有如廢墟，房客不見蹤影，地板上有大量犬隻屍體；動保人員到場查看後，發現屋內多個空飼料袋裝滿糞便，雜物散落滿地，地上更有許多乾黑排泄物，有10隻犬分別陳屍在2房間。

動保處指出，多數死亡犬隻瘦弱見骨，遺體已有蛆蟲啃食，大部分已腐爛看見部分骨頭，應為飢餓致死多日，據警方表示，該址由蒲姓飼主租屋，鄰居偶爾會看到他載飼料回來，先前因狗吠叫擾民被民眾檢舉，但逐一檢視屍體狀況及掃描晶片後發現，10隻狗皆無植入晶片，目前動保人員已將屍體裝袋帶回。

動保處說，該名飼主已違反動物保護法第25條，最重可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，目前警方已依虐待動物致死罪嫌將蒲姓飼主移送地檢署偵辦。動保處呼籲，民眾飼養動物應負起照護責任，動物保護法規定，飼主不作為或以其他方法，致動物傷害或使其無法維持正常生理狀態的行為將納入虐待，若違反經勸導不改善者，可依法處以罰金外，造成動物重傷甚至死亡還會被判刑坐牢。