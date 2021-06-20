今天台灣本土疫情新增107例，是三級警戒以來最少的一次，外界關心6月28日是否有望降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在大家看到疫情確實是少，漸漸要把相關縣市清零。原來有社區傳播的，未來要如何採檢並確實掌握疫情，希望用最快時間把它控制住。

陳時中說，目前沒有要調整警戒程度，如果一周內想達到效果，要持續觀察疫情變化。現在降級的話，擔心疫情反彈，所以一定要很謹慎。打疫苗的數目涵蓋率仍不足，希望兩個月後儘快有效率的來施打。

陳時中補充，在一段時間控制到一定情況下，必須確保戴口罩、維持社交距離，目前沒有朝個別縣市解封的討論，但會思考就單項來說，是不是有些場所能逐步開放。

陳時中進一步解釋，解封不會以縣市別來分，會滾動式調整，不會一下就從三級回到二級，目前討論方向為全國一致，但低風險的區域，某些要求的強度就會比較低。

當疫苗涵蓋率高時，傳播鍊就不易形成，若涵蓋率高，三級警戒復發的可能性就比較低，因為比較多人打過疫苗，傳播會比較慢，屬於比較可以控制的範圍。