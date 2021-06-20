印度變種Delta病毒已經成為全球新冠肺炎流行的主要病毒株，但我國對於入境隔離期滿並未進行採檢，可能成為破口。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，解除隔離後進行篩檢是既定方向，會再跟地方討論，執行細節這兩天會公布。

目前我國邊境管制方式是，入境有症狀才進行採檢；之後隔離14天隔離期滿，也未進行採檢。但這種檢疫方式，是否能阻擋Delta病毒的入侵，產生疑慮。學者呼籲加強邊境篩檢及14天檢疫期滿再篩，以避免台灣被Delta病毒攻陷。這已經是形同入境普篩。

陳時中今天首度鬆口表示，解除隔離進行篩檢是既定方向，執行細節這兩天會公布。這種作法已形同是入境普篩，使我國邊境管制的一大改變。

進除隔離後如何進行篩檢？指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心會和各縣市衛生局協調，所有國家的人進來都一樣，在他們居家檢疫完成前一、兩天，由衛生局為他們安排進行篩檢，以因應Delta病毒可能入侵。目前本國籍和持有居留證者才能入境，每天大約幾百人、不到一千人，分散到各縣市去，有各地衛生局負責隔離期滿的採檢。